CoHENDoZ à la cave du jazz le 21 septembre 2024 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 21 septembre 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

CoHENDoZ à la cave du jazz le 21 septembre 2024 Samedi 21 septembre 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Cela fait trois ans que au fil du covid et autres impromptus nous déplaçons le concert, ce sera donc à l’occasion du 20° anniversaire de la présence de la cave du jazz à Lorrez le Bocage-Preaux que nous pourrrons enfin les écouter en formation power trio.

J’écrivais en 2020 : Je les ai entendus sur la scène bien connue du (feu) Martin Pécheur et le moins que l’on puisse dire c’est que, sa voix, la qualité de sa musique, ses musiciens, cette impression de force tranquille, font qu’il se passe « quelque chose » et c’est justement ce que nous voulons vous faire partager Ndlr.

CoHENDoZ passe de longues années sur scène et en studio avec des artistes français comme Jil Caplan, Daniel Chenevez (Niagara), Rachid Taha, Alain Bashung, Benjamin Biolay etc.

Il signe dans les années 90 avec Warner Chappell pour ses projets personnels en tant que chanteur/auteur/compositeur Après plusieurs longs séjours à Santa Fe (USA), CoHENDoZ revient en France avec un album en anglais de chansons folk rock et blues…

Autant de personnages d’un road movie où se croiseraient la folie , l’amour, la mort et l’urgence. Inspiré par les lieux et les anciens comme Robert Johnson, Johnny Cash, CoHENDoZ compose entre le Nouveau Mexique et Paris…

CoHENDoZ : chant, guitare

François RÉAU batterie

Pascal BARON : Basse

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

