L’ensemble Irlandais et Zan quartet – 2 groupes locaux à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 1 juin 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

L’ensemble Irlandais et Zan quartet – 2 groupes locaux à la cave du jazz Samedi 1 juin 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Entrée libre.

En juin nous proposons à des groupes locaux non professionnels de venir nous faire découvrir leur musique dans un cadre « professionnel »

cette année

L’ensemble Irlandais

Musique Irlandaise

dirigé par Marie-Agnès Parquet du conservatoire de Montargis

Cette année, font partie du groupe:

Elise Harry à la flûte à bec

Sébastien Gregorio, Virginie Desplanques, Aylin Ouriachi, Ambre Pouliquen et Claude Valot au violon

Pascal Berrué à l’ alto

Marie-Pierre Hervet à l’accordéon

Marion Gosselin et Véronique Voiron à la clarinette

Joëlle Pizzi à la guitare et René Soulé-Péré à la guitare et au bodhrán

Zan quartet

des reprises jazz sur des textes en Français

Élie : chant

Zan : guitare

Marc : contrebasse

Patrice : batterie

Nous proposons une participation au chapeau

le site de la cave du jazz

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T21:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

la cave du jazz concert