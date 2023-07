JAZZ « la relève » Les étudiants du CMDL à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux Catégories d’Évènement: Lorrez-le-Bocage-Préaux

Seine-et-Marne JAZZ « la relève » Les étudiants du CMDL à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 18 mai 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux. JAZZ « la relève » Les étudiants du CMDL à la cave du jazz Samedi 18 mai 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarif spécial découverte 10€ et 8€ pour lesadhérents Tous les ans le CMDL nous propose un concert de leurs élèves.

Le groupe sera connu en mars 2024.

Les deux dernières participations ont révélé de grands talents, à suivre donc. la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France

2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

