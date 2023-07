Pascal GAUBERT quartet à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 20 avril 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Pascal GAUBERT quartet à la cave du jazz Samedi 20 avril 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Le quartet qui réunit des complices de longues dates, propose un répertoire, mêlant « standards » du jazz et originaux, qui privilégie autant l’orchestration et l’arrangement des thèmes que les solos.

Pascal Gaubert participe à la scène musicale jazz hexagonale depuis plus de 30 ans. En tant que soliste sous son nom ou comme sideman dans petites et grandes formations il a partagé la scène dans différents contextes aux côtés de : Kenny Clarke, Johnny Griffin, Sam Woodyard, Danilo Perez, Larry Schneider, Peter King, Roger Guérin, Jean Lou Longnon, Sylvain Beuf, Louis Smith, Hervé Sellin, François Laudet, Robin Mc Kelle, Tina May. L’ONJ de Franck Tortillier, Baptiste Herbin. En 2016, Il a interprété la Harlem Suite de Duke Ellington avec L’Orchestre National de France sous la direction de Kristjan Järvi. Il a aussi joué avec Cesaria Evora ( European Tour 2002), Nino Ferrer, Francis Lalanne, et enregistré pour Francis Cabrel.

Pascal GAUBERT : saxophone

