YHAM 4et du JAZZ à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 24 février 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

YHAM 4et du JAZZ à la cave du jazz Samedi 24 février 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

C’est Ken (Monica ACEVEDO en 2021) qui nous amène ce beau projet.

YHAM est un quartet de Jazz formé à l’initiative de Yoann Haméon, saxophoniste et compositeur Seine et Marnais également professeur dans les conservatoires de l’agglomération Melun-Val de Seine.

Pour ce 1 er projet personnel, il a souhaité s’entourer de talentueux musiciens avec qui il a noué des relations musicales depuis de nombreuses années.

Cette évidente complicité permet à ce groupe d’explorer les compositions personnelles du leader à travers lesquelles on peut deviner de multiples influences musicales tel que : la pop (Les Beatles, Stevie Wonder, Sting), la musique répétitive (P. Glass, S. Reich), les grands compositeurs tel que Bach ou Ravel et bien évidemment le Blues originel.

Ses compositions se veulent toutes être des « chansons » où, à l’instar des standards des comédies musicales Américaines, la place de la mélodie est prépondérante. La mélodie est pour le leader, l’unique sésame permettant l’émergence des rêves éthérés qui parcourent chaque être sensible. Elle est la clé qui donne accès à un paysage sonore, à un monde plus vaste enfoui en chacun d’entre nous.

Yoann HAMÉON : saxophone/composition

Jérôme PICARD : guitare électrique/composition

Philippe MONGE : contrebasse

Ken PARASSOURAMIN : batterie.

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T21:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:59:00+01:00

2024-02-24T21:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:59:00+01:00

jazz swing musique la cave du jazz