Éric LUTER Big5 – du swing à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 27 janvier 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Éric LUTER Big5 – du swing à la cave du jazz Samedi 27 janvier 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Éric Luter nous présente son nouvel orchestre très inspiré par les célèbres sessions du Bechet Spanier Big Four de 1940.

Ils revisiterons les grands standards du jazz New Orleans mais aussi les plus belles compositions de son père Claude Luter , tout en laissant une large part aux vocaux et aux scats.

avec ses « big5 » qui font swinguer cette rythmique traditionnelle comme personne.

Certains sont des habitués de la cave du jazz et nous les retrouverons avec plaisir.

Éric LUTER : trompette et chant

Fred GUITTON : clarinette et chant

Jean Pierre DUMONTIER : trombone,

Christian PONNARD : banjo et chant

Patrick PERRIN : sousaphone

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

2024-01-27T21:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

jazz swing musique la cave du jazz