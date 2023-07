Freddy MILLER du Blues à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 16 décembre 2023, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Freddy MILLER du Blues à la cave du jazz Samedi 16 décembre, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

« Une des plus belles voix du Blues » Paris Move

« La présence scénique et la voix sont impressionnantes » La Nouvelle République

« Un chanteur charismatique……sélection dans les meilleurs albums 2017 » Blues Magazine

« Une interprétation magistrale ! Un grand artiste ! » Zicazic

Freddy Miller c’est une grosse présence scénique avec un Blues teinté de Soul, de Rhythm’n’blues et de Rock !

Représentant de la France à l’International Blues Challenge de Memphis (USA) et à l’European Blues Challenge à Riga (Lettonie) Freddy Miller écume les scènes internationales depuis plus de 18 ans !

Freddy Miller c’est un nom, mais c’est surtout un groupe.

Freddy MILLER : chant

Virgil VIARD : guitare

Chris BERTIN : batterie

Anthony DELANNOY : basse

Phil PERRONNET : saxophone

Patrice CUVELIER : claviers

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

