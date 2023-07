Miguel GOMEZ – SALSA CUBAINE à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 18 novembre 2023, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Miguel Gomez que vous avez pu apprécier lors du concert de décembre 2019 est un ambassadeur incontournable des musiques afro caribéennes.

C’est un peu notre rayon de soleil qui, comme une comète, repasse dans le ciel de la cave du jazz de temps à autre.

On le retrouve partout ou ça bouge comme au festival Django et bien entendu chez nous ☺,

Il est engagé comme chef d’orchestre et percussionniste par le producteur de disques et fondateur d’Africando, Ibrahima Sylla. Miguel Gomez hisse le groupe de salsa africaine au sommet des scènes francophones, européennes, africaines et américaines, l’inscrivant au quota des hits mondiaux. Ce qui lui vaut d’être considéré, par la suite, comme membre fondateur du groupe, en compagnie du grand arrangeur, el maestro Boncaïna Maïga.

Aujourd’hui, il est le créateur et chef d’orchestre du MIGUEL GOMEZ ORQUESTA. Artiste LP ( latin percussion), professeur diplômé d’état en musiques traditionnelles et formateur agréé, il se passionne pour la transmission d’un savoir. Et contribue à l’enseignement des percussions afro-cubaines en France. Avec une prédilection pour son instrument de cœur : la conga. Grâce lui en soit rendue.

Jean-Luc Marty

Miguel GOMEZ : Congas

« Cuchi » ALMEIDA : Baby-Bass / Chant / Timbales

Franklin LOZADA : Piano

Manuel SIMONET : Trompette

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

