Henri TEXIER Trio à la cave du jazz la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 20 octobre 2023, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Henri TEXIER Trio à la cave du jazz Vendredi 20 octobre, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

« Une musique définitivement hors du temps » Libération, « Un trésor national vivant » Le Monde « TTTT » Télérama

C’est un concert exceptionnel que nous vous offrons,

Le parcours d’Henri Texier compte parmi les plus emblématiques et les plus riches des musiciens de Jazz. Figure symbole d’une génération décomplexée et avide d’expérimentation, le contrebassiste a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales, occupant un rôle déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies créatives qu’à encourager les musiciens en devenir.

Il est un des rares musiciens français ayant collaboré avec grand nombre d’artistes américains, et non des moindres : Joe LOVANO, John SCOFIELD, John ABERCROMBIE, Bill FRISELL, Steve SWALLOW, Kenny WHEELER…

Il se produit désormais principalement en trio avec Sébastien Texier au saxophone et Gautier Garrigue à la batterie. Ensemble ils ont enregistré leur nouvel album « Heteroklite Lockdown » paru le 28 janvier 2022 (Label Bleu).

Est également paru ce jour là sa biographie « A cordes et à cris » (Continuités du Torrent), préface de Francis Marmande et postface de Joe Lovano

Henri TEXIER : contrebasse

Sébastien TEXIER : sax & clarinette

Gautier GARRIGUE : batterie

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

