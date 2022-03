La Cave du Bénit : petit-déjeuner Irlandais à Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

La Cave du Bénit : petit-déjeuner Irlandais à Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage, 6 février 2022, Souleuvre en Bocage. La Cave du Bénit : petit-déjeuner Irlandais à Le Bény-Bocage La Cave du Bénit 23 rue des Bruyères Souleuvre en Bocage

2022-02-06 10:00:00 – 2022-02-06 13:30:00 La Cave du Bénit 23 rue des Bruyères

Chaque début de mois, la cave du Bénit vous propose un petit-déjeuner traditionnel Irlandais "l'Irish Breaky"! Venez goûter ce copieux repas aux saveurs irlandaises… sur réservation. A découvrir aussi, la boutique avec de nombreux produits.
+33 2 31 69 82 98
La Cave du Bénit 23 rue des Bruyères Souleuvre en Bocage

Détails
Lieu Souleuvre en Bocage
Adresse La Cave du Bénit 23 rue des Bruyères
Ville Souleuvre en Bocage
Departement Calvados

