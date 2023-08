La feria du riz à la cave des saveurs La Cave des Saveurs Arles, 8 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La Cave des Saveurs sort ses tonneaux pour les apéros, vins, bières, etc… Planche de charcuterie et fromage pour le grignotage..

2023-09-08 fin : 2023-09-10 . .

La Cave des Saveurs Rue Des Suisses

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cave des Saveurs brings out its barrels for aperitifs, wines, beers, etc… Charcuterie and cheese board for nibbling.

La Cave des Saveurs saca sus barricas para aperitivos, vinos, cervezas, etc? Tablas de embutidos y quesos para picar.

Die Cave des Saveurs (Weinkellerei) stellt ihre Fässer für Aperitifs, Weine, Biere usw. zur Verfügung Wurst- und Käseplatten zum Knabbern.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Arles