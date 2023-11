La Cave de Pauline Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Cave de Pauline Bar à Bulles Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. payant Atelier oeonologique avec dégustation de 4 vins issus de l’agriculture biologique et biodynamique. Dégustez ces belles cuvées avec des accords mets-vins et profitez des planches charcuteries fromages et planches végé. Découvrez les plus beaux terroirs français avec à disposition des outils pédagogiques. Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-cave-de-pauline-3/ https://fb.me/e/1pkApFtss https://fb.me/e/1pkApFtss https://link.dice.fm/Y89c5ddb8a08

La Cave de Pauline Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bar à Bulles Adresse 4 cité Véron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bar à Bulles Paris latitude longitude 48.8845619926623,2.33216003623426

Bar à Bulles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/