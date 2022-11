La Cave de Catherine Pine O’Noir – Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Cave de Catherine Pine O’Noir – Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 9 décembre 2022, Paris. Le vendredi 09 décembre 2022

de 19h00 à 02h00

. payant 10€ La Cave, la soirée de notre drag queen & égérie préférée Catherine Pine O’Noir, revient ! Catherine Pine O’Noir fêtera à nouveau son double anniversaire (au civil et en drag) lors d’une seconde édition exceptionnelle le vendredi 9 décembre 2022. Au programme : drag-show, jeux, DJ set, le tout dans une ambiance survoltée ! Avec les drag-queens-kings Loulou de Cacharel, Père Eustache et La Duchiasse suivi d’un dj set de Ixpé. Ouvert à tous·tes Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lehasardludique.paris/autre/2022-11-03/la-cave-de-catherine-pine-o-noir-2 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/autre/2022-11-03/la-cave-de-catherine-pine-o-noir-2

Le Hasard Ludique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Cave de Catherine Pine O’Noir – Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 2022-12-09 was last modified: by La Cave de Catherine Pine O’Noir – Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 9 décembre 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris