Toulouse Haute-Garonne Dans LA CAVE (1976), le narrateur se réjouit de quitter l’école pour l’apprentissage. Il découvre, au contraire de Dostoïevski, le bonheur de travailler dans le sous-sol, d’appartenir au monde quotidien de ceux qui peinent. D’après LA CAVE, un retrait de Thomas Bernhard

Durée : 1h10

