BIBI TANGA & THE SELENITES la Cave aux Poètes Roubaix, 8 décembre 2023, Roubaix.

Depuis la création du groupe en 2008, il n’existe pas un seul continent où la musique de Bibi Tanga & the Selenites n’a pas résonné. Avec plus de 200 concerts à leur actif, ils ont parcouru toutes les plus grandes villes de la planète au nom du partage et de l’amour de la musique. Avec son 4e album The same tree, tantôt festif, tantôt dark, leur funk hybride combine l’ADN musical de chacun des cinq artistes, créant ainsi un subtil alliage sonore. Pour leur retour, les Selenites ont puisé dans leurs influences multiples pour nous concocter un écrin de groove aussi dansant qu’hypnotique.

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

©Dana Boulos