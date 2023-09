Mairo la Cave aux Poètes Roubaix, 7 décembre 2023, Roubaix.

Mairo Jeudi 7 décembre, 20h00 la Cave aux Poètes Tarifs : 15€/13€/11€

MAIRO

Entouré par SWK, le Maire de Genève se déplace avec la crème des rappeurs Suisses, un univers de vainqueurs. La forme et la voiture sont diplomatiques, le fond est dégueu-conscient. Né en 1995 à Neuchâtel, le rappeur aux origines érythréennes entre dans le rap à l’âge de treize ans. Depuis ces premiers émois, impossible de manquer l’homme qui a vu l’ours. En deux ans, la légende s’impose comme un incontournable Genevois avec un Colors Show, son EP Rougemort et des singles marquants comme eritriste ou coupe gorge.

Avec 95 monde libre (2022) et des titres marquants comme kill bill, il présente les prémices de son ambition : son label s’appellera Monde Libre, et il sera son propre producteur. Pour marquer le coup, la première sortie sera à son nom : M.A.I.R. Rien que ça. Une Boule Noire à guichets fermés et un Grünt Festival marqué au fer rouge plus tard, un nom court sur toutes les bouches, le prochain c’est lui, c’est Mairo.

2023 est une année fièrement assumée : avec son EP omar chappier, le genèvois prend une nouvelle dimension, 1M de streams en une semaine, une Maroquinerie complète en 24h et une Machine du Moulin Rouge annoncée dans la foulée.

WANG DVS

Marc Gallaud, aka Wang DVS, est un jeune rappeur villeneuvois de 24 ans. Baigné dans l’univers du rap depuis petit, l’envie d’en faire partie et d’essayer de le nourrir d’un style personnel et d’une énergie unique s’imposait. C’est en 2018 qu’il a posé son premier morceau sur la mixtape de Coton Blanc (Hotel vol 1) et c’est depuis 2019 qu’il a créé son projet Wang DVS. Il a rejoint début 2020 le collectif La Toile, qui l’accompagne dans sa production et sa direction artistique. Il y collabore majoritairement avec Coton Blanc, beatmaker et DJ sur son projet. C’est un projet très référencé à des univers vampiriques (Blade, Hellsing, Vampire Hunter D) qui sont importés dans notre réalité afin de partager avec le public une ambiance musicale sombre et effrayante. Influencé par le nouveau courant de rap appelé « DMV » (Washington DC, Maryland, Virginia), sa musique s’en nourrit tout en cherchant à l’adapter aux codes du rap français. Le projet Wang DVS trouve son originalité dans un flow saccadé, superposé avec un univers artistique unique ; le tout accompagné de Coton Blanc qui propose des productions trap sombres, rythmées et inspirées de l’univers de Wang DVS.

DMC

À travers ce projet, DMC a essayé de mettre en musique et en paroles la vie d’un jeune roubaisien. Il y mentionne les thématiques de sa vie à savoir la difficulté de s’inscrire dans cette société, la traduction d’un malaise à travers la drogue, le sexe. Mais il fait aussi part d’un espoir et de l’assurance que l’avenir sera meilleur. Il évoque aussi le besoin de ne pas compliquer les choses telles qu’elles sont, le besoin de ne pas briser un moral déjà sur la tangente. Dmc n’a pas l’objectif de rendre son rap lyric, mais plutôt celui de transmettre des émotions brutes, sans filtre, grâce à des paroles dont l’engagement ne s’étend qu’à sa vision du quotidien. Le but de l’ep « Trip » est de transmettre une vibe, un état d’esprit, une attitude, surfant sur la wave artistique que propose Koha. Entièrement écrit, composé, arrangé et mixé par Koha et plus largement par le collectif La Toile, cet EP traduit une réelle envie de créer indépendamment des courants préexistants en France.

COTON BLANC

Originaire de Roubaix, Coton Blanc est un artiste polyvalent, évoluant en tant que beatmaker mais aussi en tant que DJ. Influencé par le rap US, il propose des beats qui varie d’est en ouest, de la plug à la dirty south en passant par la souldrill. Faisant partie du collectif roubaisien La Toile, il collabore majoritairement avec DMC et Wang DVS. « Coton », pour les intimes, est bien connu de la scène lilloise. Par le biais de DJsets, il s’est produit à de multiples reprises avec des artistes comme Josman, LuIdji, Sopico, ThaHomey, Kekra, Guizmo, Deen Burbigo, Loveni, Dope DOD… Il a aussi participé à divers festivals comme la JNDA ou encore le XU festival en 2017/2018/2019 et à été invité à performer dans différents lieux comme le Magazine Club, La Condition Publique, La Cave Aux Poètes, le Flow ou encore La Gare St Sauveur…

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:30:00+01:00

concert rap

©Natas