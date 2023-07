Safia Nolin + Claire Days la Cave aux Poètes Roubaix, 30 novembre 2023, Roubaix.

Safia Nolin + Claire Days Jeudi 30 novembre, 20h00 la Cave aux Poètes Tarifs : 15€/13€/11€

SAFIA NOLIN

Avec ses chansons à saveur folk sombre, Safia Nolin charme depuis ses débuts autant la critique que le public. Qu’elle chante ses propres compositions ou des reprises de classiques québécois, l’artiste nous transporte dans son univers singulier. Après une ascension fulgurante, Safia est sacrée Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2016, puis Interprète féminine de l’année à cette même remise de prix l’année suivante. C’est sans compter sa nomination sur la longue liste du Prix de musique Polaris, le prestigieux Prix Félix-Leclerc de la chanson et le Prix Révélation de la SOCAN.

En plus d’établir un pont entre la scène musicale francophone et le monde artistique anglo-canadien, elle charme les Français en se produisant en première partie de Lou Doillon et Pomme. En 2021 elle sort SEUM, un EP comprenant 4 nouveaux titres déclinés en deux versions différentes : une grunge, enregistrée en studio et une acoustique enregistrée dehors, pendant la fin du couvre- feu et le début du printemps montréalais.

Très engagée, Safia a également été porte-parole de la Journée de la visibilité lesbienne à Montréal. En 2020, elle a créé Saint-Jeanne, un spectacle inclusif pour la Fête nationale du Québec (diffusé en ligne pour cette première édition), ayant pour but de refléter le Québec d’aujourd’hui et de donner de la visibilité à des artistes qui n’en ont pas assez.

CLAIRE DAYS

La légende dit qu’elle chante et joue de la guitare nylon, dans la lignée des songwriters folk qui adoucissent autant qu’ils remuent. On dit aussi que Claire a une guitare électrique et qu’elle n’écoute pas tant de folk mais pourchasse l’écriture fine des émotions.

Claire days, c’est l’aventure menée par Claire autour d’une folk saturée, hybride, qui tend vers le rock indé et s’affranchit des genres. Un nom d’emprunt pour une musique habitée qui s’inspire des univers tantôt sensibles, tantôt volcaniques de Feist et Laura Marling, tout en allant chercher de la tension et de l’étrangeté chez Warpaint, Lump ou The National.

Après deux premiers EP sortis en indé en 2018 et 2020, Claire présente son premier album Emotional territory, planant et viscéral, co-réalisé à quatre mains avec l’artiste anglais Fink. Le terminus d’un bricolage de deux ans sur 10 pièces d’un puzzle sur-mesure : des morceaux d’un territoire intime, traversé par les gens, les émotions, les fragmentations et les sons qui relient.

SHORT IDEAS

Composé de Léo et Tom, jumeaux lillois qui jouent ensemble depuis toujours, ils fondent en 2019 ce projet à l’univers musical doux et minimaliste, voyageant à la recherche d’une parfaite harmonie entre leurs voix et leurs guitares.

Influencés par la folk à parole des 60’s, leurs textes en anglais évoquent avec une mélancolie lumineuse les thématiques de l’avenir climatique, de leur rapport à l’affection, à l’amitié, à l’amour.

