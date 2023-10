SATELLITES + Lena Deluxe la Cave aux Poètes Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix.

SATELLITES + Lena Deluxe Samedi 18 novembre, 20h00 la Cave aux Poètes Entre 8€ et 12€

Perdu quelque part entre les ruelles mystérieuses d’Istanbul des années 70 et le soleil brûlant et la mer bleue cristalline de Jaffa, Tel Aviv, se trouve Şatellites ! Du disco-funk à la guitare Arabesque, le son des Şatellites oscille entre folk turc traditionnel et instrumentation, guitares psychédéliques éthérées et des lignes basses groovy calibrées pour le dance-floor. Le groupe sera précédé de la musicienne Lena Deluxe , aux mélodies entêtantes s’envolant sur des riffs de guitares à la croisée des cultures entre rock 60’s psyché, pop, et transe mystique portés par les percussions tribales et autres instruments traditionnels.

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/satellites-lena-deluxe-zaatar/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

festival

©libre de droit