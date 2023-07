Pearl & The Oysters la Cave aux Poètes Roubaix, 3 novembre 2023, Roubaix.

Pearl & The Oysters Vendredi 3 novembre, 20h00 la Cave aux Poètes Tarifs : 15€/13€/11€

PEARL & THE OYSTERS

Juliette Pearl Davis et Joachim Polack ne sont pas seulement des collaborateurs musicaux, ils sont aussi des partenaires de vie. Sous le nom de Pearl & the Oysters, ils composent des chansons qui reflètent des goûts éclectiques en matière de musique et de culture pop ; sous le nom de Juju et Jojo, ils sont des âmes sœurs. Ce qui a commencé comme une amitié de lycée à Paris s’est transformé en une relation créative et personnelle qui a traversé les décennies et les continents.

Dans une autre vie, Juliette et Joachim ont fait de la musique pop à Paris, mais lorsque l’occasion s’est présentée, ils ont quitté la ville pour les États-Unis. Après quatre années passées à Gainesville, en Floride, sur la scène DIY à l’esprit ouvert, Pearl & The Oysters se sont rendus à Los Angeles, où ils ont noué des liens avec des artistes locaux et terminé Coast 2 Coast.

Coast 2 Coast s’inspire de cette expérience pour créer un cocktail de sons colorés : les marécages de Floride et les plages de sable de Los Angeles sous un soleil miroir ; une radio qui capte une émission lointaine avant de se brancher sur une station pop oldies ; des vagues déferlantes qui se fondent dans le son de la machine à bruit blanc de Juliette.

Lætitia Sadier (Stereolab), Riley Geare (Unknown Mortal Orchestra), Alan Palomo (Neon Indian), Dent May et Alex Brettin (Mild High Club) figurent parmi les invités de l’album. Coast 2 Coast documente le déménagement de Juliette et Joachim à travers les États-Unis et le sentiment inconnu d’être installés, ayant trouvé un « sentiment de ‘maison’ l’un dans l’autre ».

THE BREAKFAST CLUB

The Breakfast Club élabore une pop embuée, la possible bande-son d’un voyage à deux tout au long duquel, derrière un pare-brise un peu fêlé : la voix de Léonie Young s’occuperait de ménager les perspectives autoroutières, de faire pleuvoir ou jaillir les éclaircies, tandis que les guitares post-rock de Julien Puyau esquisseraient toutes les nuances d’un ciel de traîne. Dans le coton de l’habitacle planent parfois quelques notes de synthétiseurs, parfois aussi des silences qui en disent long. Car derrière l’apparente douceur des compositions (quelque part entre Beach House et The XX), on devine une certaine urgence, voire même une inquiétude chez The Breakfast Club : où conduit la route que l’on vient d’emprunter ?

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/pearl-the-oysters-the-breakfast-club/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

concert musique

©Tous droits réservés