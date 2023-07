It It Anita la Cave aux Poètes Roubaix, 27 octobre 2023, Roubaix.

It It Anita Vendredi 27 octobre, 20h00 la Cave aux Poètes Tarifs : 16€/14€/12€

Deux ans après leur dernier album « Sauvé » et 250 concerts à travers l’Europe, It It Anita est prêt pour le prochain chapitre. Leur prochain album, enregistré et mixé par Amaury Sauvé (Birds in Row, Bison Bisou, …), sortira en octobre 2023 sous le label Vicious Circle Records (SLIFT, The Psychotic Monks, Lysistrata, …). Avec leurs riffs de rock noise des années 90 et leurs cris primaires venant de chaque fibre de leur être, IT IT ANITA peut sembler simple à première vue. Mais si vous prenez le temps d’écouter vraiment, vous découvrirez des nuances subtiles et une profondeur intrigante. En plus du feu qui bouillonne en eux, il y a aussi un intense désir, une peur paralysante, de la colère et de l’inquiétude.

THE GURU GURU

THE GURU GURU est un groupe de rock alternatif formé en 2012, connu pour sa musique frénétique et chaotique, mélangeant guitares anguleuses, polyrythmes décalés et voix déchaînées. Influencé par METZ, Pere Ubu, Deerhoof et d’autres, le groupe déchire les règles du genre pour créer des chansons erratiques devenues rapidement accroche-oreilles. Leurs performances live sont énergiques et théâtrales, et ils ont partagé la scène avec des groupes renommés et joué dans des festivals internationaux.

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/it-it-anita-the-guru-guru/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:30:00+02:00

concert musique

©Gregory Derkenne