Lydia Képinski + Yolande Bashing la Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Lydia Képinski + Yolande Bashing la Cave aux Poètes Roubaix, 18 octobre 2023, Roubaix. Lydia Képinski + Yolande Bashing Mercredi 18 octobre, 20h00 la Cave aux Poètes Entre 11 et 15€ Lydia Képinski, artiste montréalaise, propose une aventure musicale parsemée de disco et de pop satirique, le tout avec une énergie débordante ! La musicienne sera accompagnée en première partie du Lillois Yolande Bashing, chanteur à punchlines sur des mélodies pop aux accents techno.

Avec son nouvel album « Disparaître » sorti en février 2023, Yolande Bashing enflamme la scène parisienne… bientôt Roubaisienne ? Rendez-vous le 18 octobre ! la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/lydia-kepinski-yolande-bashing/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:30:00+02:00

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:30:00+02:00 concert ©LydiaKépinski Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu la Cave aux Poètes Adresse 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 5 Age max 99 Lieu Ville la Cave aux Poètes Roubaix latitude longitude 50.692171;3.16927

la Cave aux Poètes Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/