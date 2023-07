PI JA MA la Cave aux Poètes Roubaix, 21 septembre 2023, Roubaix.

PI JA MA Jeudi 21 septembre, 20h00 la Cave aux Poètes Tarifs : 15€/13€/11€

Pi Ja Ma alias Pauline de Tarragon dévoile son nouvel album ; Seule sous ma frange, succédant à Nice to Meet U, paru en 2019. Épaulée par son fidèle producteur et co-compositeur Axel Concato depuis son EP Radio Girl (2016). L’entente artistique entre ces deux-là donne à ce disque une allure de légèreté sans prétention. Apparence qui atteste la maîtrise de son art, et confère au projet cette sensation de réconfort, nécessaire par les temps qui courent. Un voyage en deux parties ; la face A invite à la danse et à l’optimisme, la face B rappelle l’importance d’admettre sa propre mélancolie.

Pauline nous rappelle aussi la possibilité de s’établir au-delà des rapports de séduction, Pi Ja Ma met sa forte personnalité à l’œuvre et présente une véritable puissance de sa personne. Ce faisant, le chant s’accorde avec l’évolution générale : susurrée, assurée et, parfois même, hurlée, la voix de l’artiste prend les directions qui lui plaisent sans rien demander à qui que ce soit. Et puisque certains risques méritent d’être pris, le défi est relevé haut la main.

JONI ÎLE

Joni Île : 1. Nom pop regroupant des états d’âme jetés sans scrupules sur des accords majeurs. 2. Bedroom indé, artisanale et spontanée. 3. Personne pensant être dans sa chambre comme Robinson Crusoé dans le Pacifique. 4. Nom pouvant désigner une ou trois personnes. 5. Insulaire venant de Lille écoutant Courtney Barnett, Daniel Johnston, Frankie Cosmos, Alain Bashung et tant d’autres. 6. Ensemble instrumental : batterie minimaliste, basse, guitare, synthé et voix. 7. Surtout, savoir nager.

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T23:30:00+02:00

©Florian Salabert