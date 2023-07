Skia + ça m’est égal la Cave aux Poètes Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

SKIA

Nommée Artiste Révélations Amazon en 2022, son premier projet « Sensible » cumule aujourd’hui plus de 2 millions de streams.

Un an après, SKIA poursuit son introspection par la rime avec son nouvel EP « Comme si j’avais ». Ouvert par le single « Résurrection », ce projet continue de dépeindre avec force et sensibilité un récit aux airs de roman d’apprentissage tirés tout droit de son histoire.

Avec sa plume aiguisée et son flow franc, elle trace sa route et continue de toucher droit au cœur en contant sa vérité pleine de revanches et détermination.

ÇA M’EST ÉGAL

« Ça m’est égal » est un projet musical de création de chansons multistyles imaginé par Mathilde Braure (compagnie Ces chants sont là) qui consiste à s’inspirer de discussions, échanges, collectes de paroles de jeunes habitants d’un territoire sur les inégalités H/F pour écrire des textes qui seront ensuite mis en musiques et interprétés par des jeunes artistes émergentes (3 par territoire). Pour la Cave aux Poètes, il s’agira de nos artistes accompagné.es : Law, Blue Katrice et Clothilde du groupe Dear Deer.

Mathilde Braure collecte les paroles de jeunes de Dunkerque, Christophe Martin celles de jeunes de Château-Thierry et ensemble ils collectent celles de jeunes de Roubaix.

