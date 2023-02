YOU SAID STRANGE + NAKED SOFT MEN la Cave aux Poètes, 4 mai 2023, Roubaix.

TARIFS : 12€ / 10€ / GRATUIT ABONNÉ.E

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

On évoquera au mieux l’odeur d’un tas de vieux pneus, l’élégance d’un pot troué ou la douceur d’une moquette usée pour décrire le projet Naked Soft Men. Si vous assistez à l’allumage, c’est qu’il est déjà trop tard et vous voilà embarqué dans un trip full-speed rythmé par des tambours increvables, un bourdon constant et des cordes hurlantes qui trancheront tout sur leur passage. Il ne vous reste plus qu’à entrer dans la transe, on se retrouve à l’arrivée Naked/Soft ou les deux ? C’est vous qui voyez.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:00:00+02:00

