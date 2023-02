FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S) la Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

FLUIDE(S) EN TOUT GENRE(S) 28 et 29 avril la Cave aux Poètes

TARIFS : 12€ / 10€ / 8€

TARIFS : 12€ / 10€ / 8€

Carte blanche à l'artiste Law ! la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix

C'est avec une joie non dissimulée, que Law, artiste associé.e, vous propose cette deuxième soirée « Fluide(s) en toute genre(s) ». Law a choisi scrupuleusement un line up queer et hot pour rendre la cave plus humide que jamais. Vous serez invité.e.s à découvrir les performances de cette prog de feu ! ◣ LINE-UP : • UZI FREYJA

• MOESHA 13

• GÆRALD KURDIAN

• KING BAXTER

• MILADY RENOIR + SURPRISES

• DON’T DISH THE DIRT

• MC LAW + d'infos sur l'événement facebook. ✺ billetterie : c'est ici !

2023-04-28T20:00:00+02:00

2023-04-29T03:00:00+02:00

