Tarifs : 12€ / 10€ / 8€

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

◣DANA GAVANSKI

Dana Gavanski vit actuellement entre Belgrade et Montréal. Née à Vancouver dans une famille serbe, installée à Montréal pour ses études, Dana avait initialement prévu de poursuivre une carrière dans le cinéma. Cependant, elle est revenue à la musique quand son ex-partenaire lui a laissé sa guitare avant de déménager à New York. Après avoir appris à jouer « Diamonds and Rust » de Joan Baez, Dana a appris dans un livre le Travis Picking et a réappris à jouer.

◣ BLUMI

Multi-instrumentiste à la voix envoûtante, Blumi dévoile progressivement son projet solo après une riche carrière au service de ses pairs. Après un premier EP très remarqué par la critique, Blumi enregistre un second EP, et sera en tournée dans toute la France.

