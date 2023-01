ESTHER & CAUCENUS + SUMMER SATANA + FA:ACT + ET BIEN D’AUTRES… la Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

ESTHER & CAUCENUS + SUMMER SATANA + FA:ACT + ET BIEN D'AUTRES… 17 et 18 février la Cave aux Poètes

Tarifs : 12€ / 10€

/////////// FREIN à MAIN. Garage 83-C prend la sortie de périph Roubaix pour un format club à La Cave aux Poètes.

◣ ESTHER & CAUCENUS (LIVE)

Caucenus, producteur et chercheur en technologie musicale à Coimbra, aux sonorités déconstruites parfois brutales mêlées à de multiples percussions, s’associe à la productrice toulousaine Esther connue pour son goût immodéré pour les basses. Le duo propose une hybridation de leurs deux live présenté lors des Siestes Électroniques à Toulouse puis à Coimbra en 2022. ◣ SUMMER SATANA (LIVE)

Summer Satana est une musicienne et productrice basée à Bruxelles. Beats saturés, rythmiques caverneuses, voix mutantes, samples infernaux, Summer Satana mi-succube, mi-ghoule, compose un live machine dystopique. Sa musique affutées de statements aboyés est un rituel de ralliement et de libération pour toutes les chiennes déchainées et en devenir. Sur fond de kicks effrénés, ses cris et chants hantés invoquent une énergie enragée, réveillant les forces chaotiques pour enflammer une révolte X-trem et résurrectrice. ◣ FA:ACT Co-fondateur de Rafale Records, désormais membre du tout jeune crew de Bruxelles Genou Fragile, Fa:act produit et mixe tous les niveaux de Bass Music. Alliance d’une ascendance rave, d’aquagym sous acid, de beeps glitchés, de breakbeats futuristes. Cardio de nuit. ◣ ET BIEN D’AUTRES… ✺ billetterie : https://billetterie.caveauxpoetes.com/evenement/17-02-2023-23-00-club-avec-garage-83-c

+ D'INFOS : https://caveauxpoetes.com/evenement/garage-83-c/

