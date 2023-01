LA MAISON TELLIER + OH ! TIGER MOUNTAIN la Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

LA MAISON TELLIER + OH ! TIGER MOUNTAIN la Cave aux Poètes, 2 février 2023, Roubaix. LA MAISON TELLIER + OH ! TIGER MOUNTAIN Jeudi 2 février, 20h30 la Cave aux Poètes

Tarif : de 10€ à 14€

La Maison Tellier n’est pas qu’une nouvelle de Maupassant, c’est aussi le nom d’un groupe de musique français féru de country, de folk et de blues. la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://billetterie.caveauxpoetes.com/evenement/09-02-2023-20-00-la-maison-tellier-oh-tiger-mountain »}] ◣ LA MAISON TELLIER

Les faux-frères ont choisi de faire appel à ce qui a toujours caractérisé la Maison Tellier : la sincérité, l’élégance, la joie de faire ce qu’ils aiment par-dessus tout.

La Maison Tellier n’est pas qu’une nouvelle de Maupassant, c’est aussi le nom d’un groupe français créé en 2004. Au départ duo avec les frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus de country, de folk et de blues, puis groupe à part entière avec Léopold à la trompette, le bassiste Alphonse et le batteur Jeff. Les influences sont Calexico, 16 Horsepower, Bonnie Prince Billy ou Devendra Banhart. Un mélange de saveurs vintage et de textures modernes, de pop et de rock, de Vieux Continent et de Nouveau Monde.

En formation de combat, sur fond de lumières brûlantes pour faire danser les ombres sur les parois de nos cavernes modernes, la famille abreuvée de sang neuf alterne douceurs boisées et coups de griffe électriques pour 1h30 d’émotion pure et de beauté intemporelle. ◣ OH ! TIGER MOUNTAIN

Le marseillais Mathieu Poulain, aka Oh ! Tiger Mountain, est un drôle de cultivateur rock folk, moissonnant du côté de Sparklehorse, Giant Sandworms, Sébastien Tellier ou Bertrand Belin. Son timbre de voix grave, d’emblée reconnaissable à l’instar des chanteurs de rock américains à la voix éraillée, a permis à ses compositions folk acoustique d’être saluées par la critique depuis 2008. ✺ billetterie : https://billetterie.caveauxpoetes.com/evenement/09-02-2023-20-00-la-maison-tellier-oh-tiger-mountain

