St Graal + Theodora + Thx4crying La Cave aux Poètes, 2 février 2023, Roubaix.

St Graal + Theodora + Thx4crying Jeudi 2 février 2023, 20h00 La Cave aux Poètes

Tarifs : 0€ à 12€

#rap #queer #pop #electro

La Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Metro ligne 2: Roubaix Grand Place

0320277010 http://www.caveauxpoetes.com/ https://www.instagram.com/caveauxpoetes/;https://twitter.com/CaveAuxPoetes;https://www.youtube.com/user/CaveAuxPoetes/videos;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=38a788e9-5010-4866-9049-11f3c30fa452;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=38a788e9-5010-4866-9049-11f3c30fa452 Salle de concerts atypique inaugurée en 1994, la Cave aux Poètes est un chaînon incontournable du réseau des musiques actuelles en Région Nord-Pas de Calais.

ST GRAAL

St Graal redéfinit les codes de la musique pop française. Savant mélange de l’avant et de l’après, il s’inspire de la chanson française et des musiques électroniques pour proposer des rythmiques entrainantes et profondes.

Auteur, compositeur et interprète, St Graal exprime au travers de ses chansons l’onirisme du quotidien, du vécu et de l’amour universel. C’est le cri de toute une génération éperdue souhaitant s’affranchir des frontières entre les sentiments.

St Graal c’est la variation entre la poésie romantique et les sentiments sales.

THEODORA

Theodora mélange musique électronique et influence pop avec des références créatives et esthétiques comme Austra et Lena Platonos mais aussi Planningtorock, Blood Orange, mêlant ainsi cold wave et hip hop queer avec une voix suave et profonde. Elle a sorti en 2021 son premier album « Too much for one heart », récit d’histoires vécues ou imaginaires. Theodora nous raconte des rencontres et des séparations, des rêves et des voyages, des souvenirs… Un album élégant et salué par la critique.

THX4CRYING

Thx4Crying – avec son cœur brisé en porte étendard – nous raconte une vie nocturne de fêtes et de romances déchues.

Les larmes se mêlent aux paillettes dans ses chansons pop aux accents new wave, qui font résonner nos plus intenses plaisirs (coupables).

Préparez-vous à danser, et merci de pleurer.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:00:00+01:00

2023-02-02T23:30:00+01:00

Léo Papin