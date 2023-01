8RUKI + GUEST la Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

8RUKI + GUEST la Cave aux Poètes, 29 janvier 2023, Roubaix. 8RUKI + GUEST Dimanche 29 janvier, 20h00 la Cave aux Poètes

Tarifs : de 8€ à 12€

8ruki, artiste de la nouvelle scène du rap français en concert le vendredi 29 mars à la Cave aux Poètes ! la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://billetterie.caveauxpoetes.com/evenement/29-03-2023-20-00-8ruki-guest »}] ◣ 8RUKI

Mots après mots, phrases après phrases, 8ruki continue de prendre sa place dans le monde du rap français : celle d’un artiste aussi inclassable que fidèle à ses sens. Du rap à la plug, du boom-bap à la trap, des sonorités afros au mélodies chantées, sa musique ne cesse depuis ses premiers morceaux sortis d’aller explorer les genres.

8ruki —– Mots après mots, phrases après phrases, 8ruki continue de prendre sa place dans le monde du rap français : celle d’un artiste aussi inclassable que fidèle à ses sens. Du rap à la plug, du boom-bap à la trap, des sonorités afros au mélodies chantées, la musique de ce natif de la région parisienne ne cesse depuis ses premiers morceaux sortis sur Soundcloud en 2018 d’aller explorer les genres, sans se soucier des barrières ou des étiquettes qu’on pourrait coller à sa musique. Il faut dire que dès son plus jeune âge, l’exploration n’est pas une inquiétude pour 8ruki, lui qui, dès l’adolescence, part voir du pays à mesure que sa mère lui permet de voguer dans différents pays. D’abord les Etats Unis, ensuite le Canada, par la suite l’Angleterre pendant six mois, et enfin la Suisse durant quatre mois. Une jeunesse passée à voir différentes cultures qui va créer chez le jeune artiste une ouverture d’esprit qui aura un impact futur sur son rapport à la musique. Initié au rap par des amis durant l’adolescence, 8ruki va très vite se mettre à écrire. Avant de devenir un des nouveaux représentants de ce que certains appellent au début “l’underground” du rap français : à coups de morceaux envoyés sur la plateforme Soundcloud, de flows tous plus surprenants les uns que les autres, de prods aussi inventives qu’innovantes, le rappeur se révèle en 2019 avec Steam, un premier projet qui d’entrée montre toute la philosophie de 8ruki. Il enchaîne alors avec Green Lobby en 2020, 8Gang avec JMK$ en 2021, puis PoweredByRuki en 2022, en gardant toujours le même objectif : repousser les limites du rap français, et l’emmener vers des territoires encore inexplorés. ✺ billetterie : https://billetterie.caveauxpoetes.com/evenement/29-03-2023-20-00-8ruki-guest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T20:00:00+01:00

2023-01-29T23:30:00+01:00 (c) collectifblakhat

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu la Cave aux Poètes Adresse 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Centre Ville Roubaix lieuville la Cave aux Poètes Roubaix Departement Nord

la Cave aux Poètes Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

8RUKI + GUEST la Cave aux Poètes 2023-01-29 was last modified: by 8RUKI + GUEST la Cave aux Poètes la Cave aux Poètes 29 janvier 2023 la Cave aux Poètes Roubaix roubaix

Roubaix Nord