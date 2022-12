WE LOFT MUSIC FESTIVAL #4 La Cave aux Poètes Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

WE LOFT MUSIC FESTIVAL #4 La Cave aux Poètes, 19 janvier 2023, Roubaix. WE LOFT MUSIC FESTIVAL #4 19 – 29 janvier 2023 La Cave aux Poètes

Tarifs : 6€ à 21€

musique de saison & Patrimoine La Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Metro ligne 2: Roubaix Grand Place

0320277010 http://www.caveauxpoetes.com/ https://www.instagram.com/caveauxpoetes/;https://twitter.com/CaveAuxPoetes;https://www.youtube.com/user/CaveAuxPoetes/videos;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=38a788e9-5010-4866-9049-11f3c30fa452;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=38a788e9-5010-4866-9049-11f3c30fa452 Salle de concerts atypique inaugurée en 1994, la Cave aux Poètes est un chaînon incontournable du réseau des musiques actuelles en Région Nord-Pas de Calais. Le Festival We Loft Music revient avec une 4ème édition à la Cave aux Poètes de Roubaix du 19 au 29 janvier 2023. Le festival roubaisien est de retour ! Urbain et itinérant, We Loft Music fait résonner une programmation de musiques délicates dans des décors insolites ; rencontres – visites – concerts dans le secret d’une dizaine de lieux atypiques. LA PROGRAMMATION

On vous partage les premiers noms de la line-up : Tim Dup / Laake / Lonny / Ô Lake / Arlt / Les Hay Babies / Geoffrey Le Goaziou / Chahu / S8jfou & Simon Lazarus / Aryane / Encore

