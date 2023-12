Dégustation Exceptionnelle Vins du Médoc La Cave Autrement Ayguemorte-les-Graves, 4 décembre 2023, Ayguemorte-les-Graves.

Ayguemorte-les-Graves,Gironde

Nous accueillerons Pierre-Yves de la très qualitative maison Ulysse Cazabonne, ardent et passionné défenseur des vins de Bordeaux!

Une dégustation a ne pas manquer, de très jolis vins à découvrir !

Ouvert à toutes et tous ! Néophytes ou passionné(e)s !

Rendez-vous 1 All. l’Agrostis à Ayguemorte-les-Graves.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

La Cave Autrement

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We’ll be welcoming Pierre-Yves from the top-quality Ulysse Cazabonne winery, an ardent and passionate defender of Bordeaux wines!

A tasting not to be missed, with some very fine wines to discover!

Open to all! Beginners or enthusiasts!

Meet at 1 All. l’Agrostis, Ayguemorte-les-Graves

Daremos la bienvenida a Pierre-Yves, de la prestigiosa bodega Ulysse Cazabonne, un apasionado de los vinos de Burdeos

Una degustación que no debe perderse, con vinos de gran calidad por descubrir

Abierto a todos Tanto para principiantes como para aficionados

Cita a la 1 All. l’Agrostis en Ayguemorte-les-Graves

Wir begrüßen Pierre-Yves von Ulysse Cazabonne, einem leidenschaftlichen Verfechter der Bordeaux-Weine!

Eine Weinprobe, die Sie nicht verpassen sollten, denn es gibt viele schöne Weine zu entdecken!

Offen für alle und jeden! Neulinge oder Weinliebhaber!

Treffpunkt 1 All. l’Agrostis in Ayguemorte-les-Graves

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Montesquieu