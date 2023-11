Dégustation de Bières Craft, Bio et inimitables. La Cave Autrement Ayguemorte-les-Graves, 16 novembre 2023, Ayguemorte-les-Graves.

Ayguemorte-les-Graves,Gironde

Dégustation de Bières inimitables, produites à 20 minutes d’ici.

Benoit, créateur et propriétaire de Zebra, une brasserie Craft et bio, vient pour vous faire découvrir sa large gamme, surprenante.

Nous serons présent pour vous accueillir de 19h à 20h30, à la cave..

La Cave Autrement

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tasting of inimitable beers, produced 20 minutes from here.

Benoit, creator and owner of Zebra, a Craft and organic brewery, is here to introduce you to his wide and surprising range of beers.

We’ll be there to welcome you from 7 to 8.30pm, at the cellar.

Degustación de cervezas inimitables, producidas a sólo 20 minutos de aquí.

Benoit, creador y propietario de Zebra, cervecería artesanal y ecológica, viene a mostrarte su amplia y sorprendente gama.

Estaremos allí para recibirle de 19:00 a 20:30, en la bodega.

Verkostung von unnachahmlichen Bieren, die nur 20 Minuten von hier hergestellt werden.

Benoit, Schöpfer und Besitzer von Zebra, einer Craft- und Bio-Brauerei, kommt, um Ihnen sein breites, überraschendes Sortiment vorzustellen.

Wir sind von 19:00 bis 20:30 Uhr im Keller für Sie da.

