MASTERCLASS – Monter des dossiers de subventions La Cave Argenteuil Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise MASTERCLASS – Monter des dossiers de subventions La Cave Argenteuil Argenteuil, 16 novembre 2023, Argenteuil. MASTERCLASS – Monter des dossiers de subventions Jeudi 16 novembre, 19h30 La Cave Argenteuil Entrée libre sur inscription du formulaire De prime abord, les recherches de financements peuvent rebuter les artistes. En effet, ces dernier·e·s y voient souvent un tunnel administratif obscure. Pourtant, comme chacun·e sait, s’atteler à cette tâche peut débloquer des fonds non-négligeables et permettre la poursuite de son projet musical dans de meilleures conditions. Arrivent alors les interrogations suivantes : quelles subventions chercher ? Comment constituer un bon dossier ? Suis-je éligible ? Durant cette masterclass, Céline BAKOND, fondatrice de La Neuvième Muse, répondra à vos questions. Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de remplir les informations demandées dans le lien d’inscription. La Cave Argenteuil 107 Rue Paul Vaillant Couturier, 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-masterclass-monter-des-dossiers-de-subventions-1697551386 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00 masterclass émergence Détails Catégories d’Évènement: Argenteuil, Val-d'Oise Autres Lieu La Cave Argenteuil Adresse 107 Rue Paul Vaillant Couturier, 95100 Argenteuil Ville Argenteuil Departement Val-d'Oise Lieu Ville La Cave Argenteuil Argenteuil latitude longitude 48.946513;2.254503

La Cave Argenteuil Argenteuil Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenteuil/