Masterclass « La lumière pour un concert » La Cave / Argenteuil / 95 Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

Masterclass « La lumière pour un concert » La Cave / Argenteuil / 95, 11 avril 2023, Argenteuil. Masterclass « La lumière pour un concert » Mardi 11 avril, 19h30 La Cave / Argenteuil / 95 Entrée libre Masterclass « La lumière pour un concert » La Cave / Argenteuil / 95 107 Rue Paul Vaillant Couturier, 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lacave.argenteuil.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T19:30:00+02:00 – 2023-04-11T22:00:00+02:00

2023-04-11T19:30:00+02:00 – 2023-04-11T22:00:00+02:00 Masterclass La Cave

Détails Catégories d’Évènement: Argenteuil, Val-d'Oise Autres Lieu La Cave / Argenteuil / 95 Adresse 107 Rue Paul Vaillant Couturier, 95100 Argenteuil Ville Argenteuil Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville La Cave / Argenteuil / 95 Argenteuil

La Cave / Argenteuil / 95 Argenteuil Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenteuil/

Masterclass « La lumière pour un concert » La Cave / Argenteuil / 95 2023-04-11 was last modified: by Masterclass « La lumière pour un concert » La Cave / Argenteuil / 95 La Cave / Argenteuil / 95 11 avril 2023 Argenteuil La Cave / Argenteuil / 95 Argenteuil

Argenteuil Val-d'Oise