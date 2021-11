Toulouse LA CAVE À ROCK Haute-Garonne, Toulouse TADOS LA CAVE À ROCK Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TADOS LA CAVE À ROCK, 27 novembre 2021 21:00, Toulouse. LA CAVE À ROCK.

Samedi 27 novembre, 21h00 TADOS * Tados est un groupe de punk/HxC/Oi ! de Béziers et alentours (Occitania), se formant en 2001 autour d’un trio. https://www.facebook.com/TADOS-317495184964388 *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

* LA CAVE À ROCK 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Est Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LA CAVE À ROCK Adresse 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville LA CAVE À ROCK Toulouse