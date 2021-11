Toulouse LA CAVE À ROCK Haute-Garonne, Toulouse BAD TASTE LA CAVE À ROCK Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

BAD TASTE LA CAVE À ROCK, 26 novembre 2021 23:00, Toulouse

Vendredi 26 novembre, 23h00 BAD TASTE * Power trio against space invaders all around the world. https://www.facebook.com/badtaste.theband

https://badtastetheband.bandcamp.com/releases *

vendredi 26 novembre – 23h00 à 23h30

LA CAVE À ROCK 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Est Haute-Garonne

