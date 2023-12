CEL La Cave 12 Genève, 7 février 2024, Genève.

CEL Mercredi 7 février 2024, 21h30 La Cave 12 Plein tarif : CHF 10.- / Tarif festivalier·ère : CHF 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T21:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T21:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

Rendez-vous le mercredi 7 février à 21h30 pour le concert de CEL à la cave12.

Froide, robotique et délicieusement synthétique, la musique du binôme allemand CEL (Felix Kubin & Hubert Zemler) réanime l’atmosphère rétrofuturiste si chère à Kraftwerk, à l’avant garde de la Neue Deutsche Welle : quand la new-wave et le post-punk entrent en synergie sous les influences électroniques. Forcément répétitives et hautement addictives, les compositions futuristes du duo ne délaissent jamais la chaleur d’un groove caractérisant l’interaction de l’homme et de la machine.

Ouverture des portes à 21h.

En collaboration avec la cave12.

Les billets et toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

La Cave 12 Rue de la Prairie 4 Genève 1202 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1095888/ »}] [{« link »: « http://www.antigel.ch »}]

DR