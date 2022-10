Arts et spectacle développement sportif la cavalière Saint Secondin Saint-Secondin Catégories d’évènement: Saint-Secondin

Arts et spectacle développement sportif 29 octobre – 5 novembre

695 € sans les aides

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii la cavalière Saint Secondin place de la mairie 86350 Saint Secondin Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine Nous proposons un séjour sur le thème suivant : « Arts et spectacle et développement sportif ». Dans le cadre de ce séjour, nous souhaitons, par le biais de diverses méthodes pédagogiques et éducatives,sensibiliser les jeunes aux arts. différents atelier seront donc proposés.

Pour l’atelier danse et chant :

◦ développement la coordination

◦ le sens de l’équilibre et des réflexes

◦ transmission de plaisir de bouger et de s’exprimer avec des gestes

◦ laisser parler la créativité des jeunes par la danse Pour l’atelier théâtre :

◦ permettre à l’enfant de participer à une démarche artistique

◦ s’exprimer seul ou au sein d’un groupe

◦ vaincre une timidité et facilité les échanges

◦ exercer une créativité

◦ travailler son intelligence émotionnelle

◦ lutter contre le stress Pour l’atelier création de décors :

◦ apprendre à manipuler du matériel varié

◦ à développer sa créativité et à faire des choix

◦ favorise la réflexion et de la concentration

◦ laisser guider par son imagination . Une représentation sera organisée devant un public de personnages âgées et la représentation sera filmé afin que les jeunes puissent garder un souvenir de leur travail et du séjour et favoriser les relations intergénérationnelles. Les enfants auront également l’occasion de (re)découvrir et pratiquer plusieurs sports collectifs durant ce séjours comme football, basket ou hand ball La visite du Futuroscope, incontournable de la région sera également proposé durant le séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T14:00:00+02:00

2022-11-05T10:30:00+01:00

Lieu la cavalière Saint Secondin Adresse place de la mairie 86350 Saint Secondin Ville Saint-Secondin Age minimum 6 Age maximum 11

