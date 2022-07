LA CAVALERIE ENCHANTÉE, 12 août 2022, .

LA CAVALERIE ENCHANTÉE



2022-08-12 – 2022-08-12

EUR 15 31 C’est tout l’art et la discipline équestre, sans compter l’amour du cheval, qui sera à l’affiche de cette « Cavalerie enchantée » 2022 ! Tout d’abord, les plus grands noms seront là pour vous présenter les plus beaux numéros, dans leurs disciplines respectives: Jean-François Pignon, la troupe de Pierre-Antoine Chastang et Marie Barcelo, Audrey Fieloux et Lorenzo… Bref, tout ce que le spectacle équestre peut espérer de mieux sera réuni pour le plaisir du public, sur la piste des arènes de Lunel ! Et pour mettre du rythme et de la musique…

Pour la 4e année consécutive, les arènes de Lunel proposent « La Cavalerie enchantée » un spectacle équestre mettant en valeur les meilleurs cavaliers. Entre prouesse techniques, les artistes et leurs montures émerveilleront petits et grands.

C’est tout l’art et la discipline équestre, sans compter l’amour du cheval, qui sera à l’affiche de cette « Cavalerie enchantée » 2022 ! Tout d’abord, les plus grands noms seront là pour vous présenter les plus beaux numéros, dans leurs disciplines respectives: Jean-François Pignon, la troupe de Pierre-Antoine Chastang et Marie Barcelo, Audrey Fieloux et Lorenzo… Bref, tout ce que le spectacle équestre peut espérer de mieux sera réuni pour le plaisir du public, sur la piste des arènes de Lunel ! Et pour mettre du rythme et de la musique…

©Ville de Lunel

dernière mise à jour : 2022-07-08 par