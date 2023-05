Nuit des étoiles, 24 août 2023, La Cavalerie.

La Cavalerie,Aveyron

La commune de La Cavalerie et l’association « Ciel mon ami » vous proposent une soirée d’observation astronomique gratuite, sur le plateau du Larzac..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . EUR.

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie



The commune of La Cavalerie and the association « Ciel mon ami » propose you a free astronomical observation evening, on the plateau of Larzac.

El municipio de La Cavalerie y la asociación « Ciel mon ami » le proponen una velada gratuita de observación astronómica en la meseta del Larzac.

Die Gemeinde La Cavalerie und der Verein « Ciel mon ami » laden Sie zu einem kostenlosen astronomischen Beobachtungsabend auf dem Plateau du Larzac ein.

Mise à jour le 2023-05-19 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES