LA CAVALCADE D’ÉTÉ 2022 À BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

LA CAVALCADE D’ÉTÉ 2022 À BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer, 15 août 2022, Boulogne-sur-Mer. LA CAVALCADE D’ÉTÉ 2022 À BOULOGNE-SUR-MER Rue Nationale Boulogne-sur-Mer

2022-08-15 – 2022-08-15

La cavalcade d'été du 15 août vous invite au voyage ! 
Le thème de cette édition 2022 fait la part belle aux voyages. Des artistes venus du monde entier : fanfares musicales, groupes bigarrés, danseuses, acrobates aux costumes et personnages loufoques… 
Le départ du cortège est à 16h00 rue des deux ponts, pour une déambulation dans le centre de Boulogne. 
1h30 de spectacle jusqu'au pont Marguet.
mairie@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 87 80 80

