La Caussette VTT 6ème édition Mayac, dimanche 29 septembre 2024.

VTT, Randos, Nature, Art et Patrimoine.

+++ repas, buvette, concert.

Dès 7h Inscription à La Caussette VTT, 4 boucles au choix

– Départ 8h = 40 km

– Départ 9h = 30 km

– Départ 10h = 15 km

– 9h45 11h30 Randonnée pédestre à la découverte du Causse de 8km ou de 5km. Art, nature et patrimoine, commentée par divers intervenants, naturalistes bâtisseurs, artistes.

– A partir de 12h Apéritif en musique et après-midi festive. .

Causse de l’Isle

Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine caussedelisle@gmail.com

