Maison des Services du Pilat Rhodanien, le mardi 5 octobre à 14:00

Un atelier libre pour répondre au mieux aux attentes du public: par exemple prise en main de son smartphone, sa tablette, la gestion de sa boite mail… Découverte des accompagnements collectifs et/ou individuels qui peuvent être mis en place au sein de la Maison des Services du Pilat Rhodanien. Plus d’infos : [https://www.pilatrhodanien.fr/actualites/venez-decouvrir-les-services-de-notre-territoire-sur-le-forum-familles/](https://www.pilatrhodanien.fr/actualites/venez-decouvrir-les-services-de-notre-territoire-sur-le-forum-familles/)

Seniors, sur inscription

Maison des Services du Pilat Rhodanien 7 rue des Prairies Pélussin

2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T16:00:00

