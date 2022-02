La Causerie – Si vous n’aimez pas la mer… Aselqo Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Causerie – Si vous n’aimez pas la mer… Aselqo Carmes, 11 décembre 2018, Orléans. La Causerie – Si vous n’aimez pas la mer…

Aselqo Carmes, le mardi 11 décembre 2018 à 19:00

L’association « Si vous n’aimez pas la mer… », basée à Orléans, organise « La Causerie », des ateliers de discussion autour de l’actualité du cinéma. Les ateliers sont libres et gratuits. Le prochain atelier de discussion aura lieu le mardi 11 décembre à 19h à l’Aselqo Carmes (13 rue de l’Ange à Orléans). Nous parlerons notamment du film « LETO » du réalisateur russe Kirill Serebrennikov qui était sélectionné en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes. Le film aborde la naissance du rock en Union Soviétique. Il n’y a pas besoin d’être spécialiste en cinéma, bien au contraire. Tout le monde est bienvenu pour discuter et échanger son point de vue dans le respect et la bonne humeur. La Causerie – Si vous n’aimez pas la mer… : Rendez-vous le mardi 11 décembre à 19h à l’Aselqo Carmes (13 rue de l’Ange – 45000 Orléans). Atelier de discussion cinéma gratuit et ouvert à tous.

Atelier libre et gratuit, ouvert à tous.

Atelier de discussion cinéma autour du film « LETO » Aselqo Carmes 13 rue de l’ange, orléans Orléans Loiret

