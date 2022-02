La causerie du lundi Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

2022-06-13 19:00:00 – 2022-06-13 20:30:00

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Thème : Mieux écouter son corps pour mieux s’engager dans la vie.

Rejoignez-nous pour un moment d’échange et de partage en toute convivialité.

Animée par Pauline Fuzier-Mayer, psychologue avec la collaboration du Moment Librairie

Inscriptions bienvenues par sms : 06 43 15 89 87

