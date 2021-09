Duras Duras Duras, Lot-et-Garonne La Causerie des Parents : les addictions chez l’enfant, l’adolescent… Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

La Causerie des Parents : les addictions chez l'enfant, l'adolescent… Duras, 8 octobre 2021, Duras. La Causerie des Parents : les addictions chez l'enfant, l'adolescent… 2021-10-08 18:30:00 – 2021-10-08 19:30:00 Espace jeunesse 13 Avenue Aristide Briand

Duras Lot-et-Garonne Les addictions chez l’enfant, l’adolescent… avec Sandra Orazio, infirmière au collège de Duras.

La Causerie des parents est un espace où chacun peut participer, s’exprimer comme il le souhaite. C’est un endroit d’écoute et d’accompagnement où l’on peut avoir des informations, des orientations, des solutions à partir de pistes de réflexion communes dans un esprit d’ouverture et de tolérance. Ces rencontres sont animées par des professionnels.

Partagez vos astuces ! Rencontres, échanges, tout public.

La Causerie des parents est un espace où chacun peut participer, s'exprimer comme il le souhaite. C'est un endroit d'écoute et d'accompagnement où l'on peut avoir des informations, des orientations, des solutions à partir de pistes de réflexion communes dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Ces rencontres sont animées par des professionnels.

+33 5 53 79 23 86

La Causerie des parents est un espace où chacun peut participer, s’exprimer comme il le souhaite. C’est un endroit d’écoute et d’accompagnement où l’on peut avoir des informations, des orientations, des solutions à partir de pistes de réflexion communes dans un esprit d’ouverture et de tolérance. Ces rencontres sont animées par des professionnels.

Partagez vos astuces ! Rencontres, échanges, tout public. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

