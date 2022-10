La Causerie des Parents : le temps de séparation chez l’enfant Duras, 17 novembre 2022, Duras.

La Causerie des Parents : le temps de séparation chez l’enfant

salle Louise Félicité Duras Lot-et-Garonne

2022-11-17 – 2022-11-17

Duras

Lot-et-Garonne

EUR C’est sur le thème « Les temps de séparation chez l’enfant » que se déroulera la prochaine Causerie des Parents. L’Office Culturel du Pays de Duras, en partenariat avec le Relais Petite Enfance, l’Accueil de Loisirs Intercommunal du Pays de DURAS et le R.E.A.A.P. 47 organise cette rencontre où interviendront Claudia Ceballos, psychologue et Catherine Bohl, conteuse.

Etape normale du développement de l’enfant c’est aussi un sujet d’inquiétude et de questionnement des parents.

Parents, grands-parents ou toutes les personnes intéressées sont invités à venir échanger autour de ce thème.

Cette soirée est libre d’entrée et ouverte à tous.

+33 5 53 79 23 86

OCPD

Duras

