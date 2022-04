La Causerie des Parents : la sexualité et nos enfants Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

La Causerie des Parents : la sexualité et nos enfants Salle Louise Félicité de Monaco 2 Rue Paul Persil Duras

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13 20:00:00

Duras Lot-et-Garonne EUR L’Office Culturel du Pays de Duras, en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles de Duras, l’Accueil de Loisirs Intercommunal du Pays de DURAS et le R.E.A.A.P. 47 organise une Causerie des parents autour du thème : « La sexualité et nos enfants.”

Avec Martine Troupel, infirmière.

Salle Louise Félicité de Monaco 2 Rue Paul Persil Duras

