La causerie Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, 20 avril 2022, Wattrelos.

La causerie

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, le mercredi 20 avril à 15:00

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la bibliothèque : les lieux, le fonctionnement, ce que vous pouvez y emprunter, nos activités et nos animations, etc ! Ou tout simplement faire connaissance et échanger et pourquoi pas vous inscrire bien sûr !

Entrée gratuite

Vous ne connaissez pas la bibliothèque annexe du Sapin Vert ?…( et même si vous la connaissez un peu !!)Nous vous invitons à venir la découvrir et à nous rencontrer autour d’un café

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l’Union, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:30:00